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B sınıfı ehliyette 125 CC motosiklet izni! Motosiklet satışı arttı, kazalar çoğaldı

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Giriş: 22.03.2024 20:02
Artık B sınıfı ehliyete sahip olanlar, belirli koşullar dahilinde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanılabiliyor. Düzenleme nedeniyle motosiklet satışı arttı. Durumu böyle olunca da motosiklet kazalarında artış yaşanıyor. Peki motosikletle güvenli sürüş nasıl olmalı? Sorunun cevabı A Haber ekranlarında…
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B sınıfı ehliyette 125 CC motosiklet izni!
B sınıfı ehliyette 125 CC motosiklet izni!
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