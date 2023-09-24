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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev davet etti! Başkan Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor

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Giriş: 24.09.2023 15:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrasında Nahçıvan'a gidecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapılacak görüşmenin ana gündemi ise Zengezur Koridoru olacak.
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