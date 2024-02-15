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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yemin etti! Aliyev: Türk Devletleri Teşkilatı ailemizdir

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 15:47
Azerbaycan'da rekor oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, yemin ederek görevine başladı. "Türk Devletleri Teşkilatı’nı güç merkezi haline getirmeliyiz, o bizim evimizdir" diyen Aliyev Ermenistan'a net mesajlar gönderdi.
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