Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yemin etti! Aliyev: Türk Devletleri Teşkilatı ailemizdir

Azerbaycan'da rekor oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, yemin ederek görevine başladı. "Türk Devletleri Teşkilatı’nı güç merkezi haline getirmeliyiz, o bizim evimizdir" diyen Aliyev Ermenistan'a net mesajlar gönderdi.

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