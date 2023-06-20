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AYM'NİN HDP KARARI! Devlet Bahçeli: Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım

A Haber
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Giriş: 20.06.2023 11:29
Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Karara dair partisinin grup toplantısı sonrası konuşan Devlet Bahçeli, “Yargıtay, AYM kadar Türkiye'nin önemli bir kurumudur. Onları şiddetle kınıyorum. Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım.” dedi.
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