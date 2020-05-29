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Ayasofya'da Fetih Suresi okundu! İstanbul'un Fethi'nin etkinliğinde Fetih Suresi ve Fetih Duası... | VİDEO

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Giriş: 29.05.2020 22:10
Güncelleme:29.05.2020 22:18
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü nedeniyle yapılan etkinlikte, Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. İstanbul Ayasofya'da okunan Fetih Suresi ve Fetih Duası A Haber'den naklen yayınlandı. İşte Ayasofya'da Fetih Suresi ve Fetih Duası'nın okunduğu o anlar...
Ayasofya'da Fetih Suresi okundu!
Ayasofya'da Fetih Suresi okundu!
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