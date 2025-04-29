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Avrupa’daki kriz Türkiye’yi etkiler mi? Bakan Bayraktar: Etkilenmedik ama risk var

Avrupa’daki kriz Türkiye’yi etkiler mi? Bakan Bayraktar: Etkilenmedik ama risk var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 16:34
Dün Avrupa karanlığa gömüldü. 4 ülkede elektrik kesintileri sebebiyle hayat durma noktasına geldi. Peki hemen yanıbaşımızdaki söz konusu bu kriz Türkiye'de de yaşanır mı? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ilk değerlendirmeyi yaptı. "Bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız." ifadelerini kullandı.
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Avrupa’daki kriz Türkiye’yi etkiler mi? Bakan Bayraktar: Etkilenmedik ama risk var
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