22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Avrupa Birliği'nin gündemi Ukrayna! Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da bir araya geldi

Avrupa Birliği'nin gündemi Ukrayna! Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da bir araya geldi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2024 15:36
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bir kez daha Ukrayna'ya hava savunma sistemleri verilmesini görüşmek için bir araya geliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa Birliği’nin gündemi Ukrayna!
Avrupa Birliği'nin gündemi Ukrayna!
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul’da!
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da!
Erbil Kalesi’ne Türk bayrağı yansıtıldı!
Erbil Kalesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı!
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı ile görüştü
Tarihi Irak ziyaretinim şifreleri
Tarihi Irak ziyaretinim şifreleri
Devlet Bahçeli’den 23 Nisan mesajı
Devlet Bahçeli'den 23 Nisan mesajı
İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor
Başkan Erdoğan Iraklı mevkidaşı ile görüştü
Başkan Erdoğan Iraklı mevkidaşı ile görüştü
İsrail askeri istihbarat şefi istifa etti
İsrail askeri istihbarat şefi istifa etti
ABD’nin Suriye’deki üssüne roketli saldırı
ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul’da!
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'da!
Mahzenden cephanelik çıktı
"Mahzen"den cephanelik çıktı
Daha Fazla Video Göster