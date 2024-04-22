Avrupa Birliği'nin gündemi Ukrayna! Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da bir araya geldi

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bir kez daha Ukrayna'ya hava savunma sistemleri verilmesini görüşmek için bir araya geliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'dan aktardı.

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