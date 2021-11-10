Atatürk’ün seyahat ettiği Beyaz Tren! Vagon Atatürk’ün son yolculuğuna tanıklık etti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 kasım 1938'de vefat ettikten sonra naaşı İstanbul'dan Ankara'ya Anadolu'yu karış karış gezdiği Beyaz Tren ile getirildi. Cumhuriyetin ilk yıllarına tanık eden tren aynı zamanda Atatürk'ün hatıralarını da barındırıyor. İşte o tren ve hikayesi...

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