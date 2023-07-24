Atatürk Musul'dan hiç vazgeçmedi! Lozan Antlaşması'nın gizli maddeleri var mı? Merak edilen sorular yanıt buldu

Lozan bir zafer mi, hezimet mi? Gizli maddeleri var mı? Musul ve Ege adaları bizde kalır mıydı? Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevtap Demirci merak edilen soruları yanıtladı.

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