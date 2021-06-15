Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sona doğru: Yüzünü gösterdi! Havadan böyle görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'de sona doğru... Taksim'de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla AKM'nin ön cephesi ortaya çıktı. Havadan böyle görüntülendi. İşte o kareler...