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Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sona doğru: Yüzünü gösterdi! Havadan böyle görüntülendi

DHA
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Giriş: 15.06.2021 11:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'de sona doğru... Taksim'de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla AKM'nin ön cephesi ortaya çıktı. Havadan böyle görüntülendi. İşte o kareler...
Atatürk Kültür Merkezi'nde AKM sona doğru...
Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sona doğru...
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