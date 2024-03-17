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Atatürk Cumhuriyet Kulesi 18 Mart’a hazırlanıyor! Kulenin açılışını Başkan Erdoğan ve Bahçeli yapacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2024 10:44
Başkentlilerin heyecanla beklediği Atatürk Cumhuriyet Kulesi için geri sayım başladı. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün yıl dönümünde hizmete açılacak olan kule, 197 metre yükseklikten ziyaretçilerine görsel bir şölen yaşatacak.
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