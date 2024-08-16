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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 12:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atanırken, Bursa valiliğine ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı. 16 ilin emniyet müdürü görevden alındı. İşte isim isim o liste...
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