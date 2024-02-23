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Atama kararları Resmi Gazete’de! TPAO Genel Müdürlüğü’ne Ahmet Türkoğlu atandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 09:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bazı kurum ve kuruluşlara atamalar yapıldı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
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