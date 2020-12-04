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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! Bakan Selçuk: Mutabakatla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz

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Giriş: 04.12.2020 14:33
Güncelleme:04.12.2020 14:35
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamaları şöyle:

"Asgari ücret hangi iş kolunda çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarına bakılmakta ve belirlenmekte. Asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. İşçilerimizin, işverenlerimizin ve hükümetimizin temsil edildiği toplam 15 üye tarafından tespit yapılmakta.

Salgın çalışma hayatı, istihdam ve işçilerimizi de etkiledi. Sosyal koruma kalkanı adı altında bir çok uygulamayı hayata geçirdik. Kısa çalışma ödeneği, fesih kısıt, nakdi ödemeler yaptık. 42 milyar lirayı aşan ödemeler yaptık.

Son gelişmeler ışığında kısa çalışma ödeneğine yeniden başvurular almaya başladık. Kısa çalışma ödeneğinde e-devlet üzerinden başvuru alıyoruz. Normalleşme desteğinin uygulanma süresini uzattık. Genel ücret seviyesini, üretim tüketim dengesi, rekabeti asgari ücret belirlemekte. Asgari ücret her ülke için ekonomide belirleyici role sahip.

Komisyon çalışmaları Aralık ayı boyunca sürecek. İkinci ve üçüncü görüşmelerimiz, işçi ve sendikalar ev sahipliğinde olacak. Son toplantıda yine bakanlığımızın ev sahipliğinde uzlaşıyla asgari ücretin çıkmasını ümit ediyoruz. İşçi ve işverenlere asgari ücretin hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

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