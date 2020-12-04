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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret zammı için kritik saatler! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı için kritik saatler! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı için ilk görüşmeler bugün başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantı salgın nedeniyle internet ortamında yapılacak. Mevcutta 2.324 lira olan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 04.12.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 11:08
Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları başlıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni yıla girmemize kısa süre kala asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, bugün resmi olarak başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantı saat 14.00'da başlayacak. İşçi ve işverenin ev sahipliğinde diğer toplantıların düzenleniş yöntemi ilerleyen günlerde netleşecek. Yeni asgari ücret bu ay içerisinde belli olacak.
2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Eğer YEP'teki 2021'e ilişkin yüzde 8'lik enflasyon hedefine göre artırılırsa net asgari ücret 2.510 liraya çıkacak.
Merkez Bankası'nın yüzde 9.4'lük enflasyon tahminine göre artış yapılırsa da net asgari ücret 2.542 lira olacak.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.