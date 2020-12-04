Asgari ücret zammı için kritik saatler! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı için ilk görüşmeler bugün başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantı salgın nedeniyle internet ortamında yapılacak. Mevcutta 2.324 lira olan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 11:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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