Brüt asgari ücret ne kadar? Net asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar cam yapılacak? Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı bugün. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını çevrim içi yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık edecek. Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.

Brüt asgari ücret ne kadar? Net asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar cam yapılacak? Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı bugün. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını çevrim içi yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık edecek. Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.