20 Eylül 2024, Cuma
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ASELSAN’ın 2040 otonom savaş senaryosu
İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği siber saldırıların ardından yerli ve milli savunma sanayiinin önemi yeniden gündeme geldi. Askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer Arka Plan programında ASELSAN'ın yayınladığı 2040 savaş-operasyon senaryosunu değerlendirdi.