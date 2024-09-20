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ASELSAN’ın 2040 otonom savaş senaryosu

ASELSAN’ın 2040 otonom savaş senaryosu

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 16:28
İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği siber saldırıların ardından yerli ve milli savunma sanayiinin önemi yeniden gündeme geldi. Askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer Arka Plan programında ASELSAN'ın yayınladığı 2040 savaş-operasyon senaryosunu değerlendirdi.
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