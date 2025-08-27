27 Ağustos 2025, Çarşamba

Aselsan Çelik Kubbe teslimatını bugün yapacak! Törene Başkan Erdoğan da katılacak
Aselsan Çelik Kubbe teslimatını bugün yapacak! Törene Başkan Erdoğan da katılacak

Aselsan Çelik Kubbe teslimatını bugün yapacak! Törene Başkan Erdoğan da katılacak

Giriş: 27.08.2025 15:40
Türkiye'nin savunma sanayinin öncü kuruluşlarından olan Aselsan bugün büyük bir duyuruya hazırlanıyor. Ayrıca Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi çelik kubbe bileşenlerini oluşturan Korkut, Hisar gibi sistemlerin de teslimatlarının yapılması da bekleniyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban Aselsan’ın Gölbaşı yerleşkesinden aktardı.
