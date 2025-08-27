Aselsan Çelik Kubbe teslimatını bugün yapacak! Törene Başkan Erdoğan da katılacak

Türkiye'nin savunma sanayinin öncü kuruluşlarından olan Aselsan bugün büyük bir duyuruya hazırlanıyor. Ayrıca Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi çelik kubbe bileşenlerini oluşturan Korkut, Hisar gibi sistemlerin de teslimatlarının yapılması da bekleniyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban Aselsan’ın Gölbaşı yerleşkesinden aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN