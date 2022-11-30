Arşivden Çıkan Gerçek | Türkiye'de 1990'larda yasaklı yılları! İnsanlığın bittiği ayrımcılık dönemi

A Haber’in bugünü daha iyi kavrayabilmek için dünü anımsattığı Arşivden Çıkan Gerçek programının bu bölümünde konu 1990’lı yıllar Türkiye’nin yasaklarıydı. 28 Şubat eğitim tarihinin en büyük facialarında bir tanesi olarak hafızalara kazındı. İnsan haklarının rafa kaldırıldı ayrımcılık dönemi yaşandı. İşte o yıllar ve yaşananlar…

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