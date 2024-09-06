Ara karar açıklandı! Engin Polat tahliye edildi

Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi. Tahliye haberinin ardından Dilan Polat ilk sözleriyle dikkat çekti. Polat, sevinç çığlıkları atarken, "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN