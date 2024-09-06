06 Eylül 2024, Cuma
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Ara karar açıklandı! Engin Polat tahliye edildi
Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi. Tahliye haberinin ardından Dilan Polat ilk sözleriyle dikkat çekti. Polat, sevinç çığlıkları atarken, "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." dedi.