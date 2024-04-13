13 Nisan 2024, Cumartesi
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Antalya’da teleferikte faciası | Mahsur kalanlar için zamana karşı yarış! Kaza nasıl oldu, kabinler nasıl asılı kaldı?
Dün akşam saatlerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferiğin direklerinden biri yerinden koparak kabine çarptı. Kabinin tabanının kopmasıyla içerisinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. Kazada kabinde bulunanlarda 1 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi de yaralandı. 19 Kabinde kurtarma çalışmaları tamamlanırken 5 kabinde kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma operasyonun detaylarını A Haber muhabirleri bölgeden aktarırken afet yönetimi uzmanı Ogün Şimşek canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.