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Antalya’da teleferikte faciası | Mahsur kalanlar için zamana karşı yarış! Kaza nasıl oldu, kabinler nasıl asılı kaldı?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 13.04.2024 13:07
Dün akşam saatlerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferiğin direklerinden biri yerinden koparak kabine çarptı. Kabinin tabanının kopmasıyla içerisinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. Kazada kabinde bulunanlarda 1 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi de yaralandı. 19 Kabinde kurtarma çalışmaları tamamlanırken 5 kabinde kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma operasyonun detaylarını A Haber muhabirleri bölgeden aktarırken afet yönetimi uzmanı Ogün Şimşek canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.
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