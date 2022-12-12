12 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Antalya Kumluca ve Finike’de sel felaketi! Boyutu gün ağarınca ortaya çıktı… A Haber bölgede

Antalya Kumluca ve Finike’de sel felaketi! Boyutu gün ağarınca ortaya çıktı… A Haber bölgede

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2022 09:11
Son dakika haberi... Antalya'da etkili olan şiddetli sağanak kumluca ilçesinde sele neden oldu. A Haber muhabiri Yasin Anzerli detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gün ağarınca ortaya çıktı
Gün ağarınca ortaya çıktı
Yeni Türkiye’nin dönüm noktası
Yeni Türkiye'nin dönüm noktası
ULAQ SİDA’ya yeni kabiliyet müjdesi!
ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyet müjdesi!
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor
İstismar yayınına CHP’li Karabat’ı çıkardılar
İstismar yayınına CHP'li Karabat'ı çıkardılar
Akşener’den ’oyunuz kadar konuşun’ göndermesi
Akşener'den 'oyunuz kadar konuşun' göndermesi
Tahsin Tarhan da mı yandaş?
"Tahsin Tarhan da mı yandaş?"
Samsun’da gençlerle buluşma
Samsun’da gençlerle buluşma
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy görüştü
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy görüştü
HDP’lilerden polise skandal tehdit
HDP'lilerden polise skandal tehdit
CHP’li Özkan’dan Meclis’te tepki çeken hareket
CHP'li Özkan'dan Meclis'te tepki çeken hareket
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Daha Fazla Video Göster