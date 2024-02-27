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Antalya diplomasi forumu başlıyor! 100'den fazla ülke ve 20'den fazla devlet başkanı katılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 16:13
Antalya Diplomasi Forumu 1-3 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Foruma yüzden fazla ülke katılacak. Notları A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı.
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