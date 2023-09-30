30 Eylül 2023, Cumartesi
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Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi! FETÖ desteği ile ne yapılmak istendi?
Antalya Altın Portakal Film Festivali, FETÖ propagandası yapılan "Kanun Hükmü" belgeseli nedeniyle tepkilerin odağındaydı. Antalya Büyükşehir Belediyesi festivalin iptal edildiğini açıkladı. Peki FETÖ belgesi yayınlamak ne anlama geliyordu? Ne yapılmak istendi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Yüksel Aytuğ değerlendirdi.