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Ankara'ya uzay üssü! Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu

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Giriş: 24.01.2024 11:01
Türkiye uzay araştırmaları konusunda önemli adımlar atarken, bir müjde de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Bakan Kacır, Ankara'da "Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kurulacağını duyurdu.
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