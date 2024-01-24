24 Ocak 2024, Çarşamba
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Ankara'ya uzay üssü! Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu
Türkiye uzay araştırmaları konusunda önemli adımlar atarken, bir müjde de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Bakan Kacır, Ankara'da "Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kurulacağını duyurdu.