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Ankara'da yoğun gündem

A Haber
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Giriş: 29.11.2023 09:11
Başkan Erdoğan'ın gündemi yoğun. Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısına katılacak, MGK'ya başkanlık edecek. Ankara'nın gündemini A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ detayları aktardı.
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