Ankara Belediyesi’ne konser soruşturmasında yeni detaylar! Sanatçılar ifade verecek

Ankara'da devam eden 759 milyon liralık konser soruşturmasında yeni gelişmeler var. Sanatçılara ödenmiş gibi gösterilen paraların belediye yöneticilerine yakın şirketlere aktarıldığı belirlendi. Konser veren sanatçıların da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çağrılarak bilgilerine başvurulacağı belirtildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ayrıntıları aktardı.

