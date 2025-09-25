25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Ankara Belediyesi'ne konser soruşturmasında yeni detaylar! Sanatçılar ifade verecek
Ankara Belediyesi’ne konser soruşturmasında yeni detaylar! Sanatçılar ifade verecek

Ankara Belediyesi'ne konser soruşturmasında yeni detaylar! Sanatçılar ifade verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 12:08
Ankara'da devam eden 759 milyon liralık konser soruşturmasında yeni gelişmeler var. Sanatçılara ödenmiş gibi gösterilen paraların belediye yöneticilerine yakın şirketlere aktarıldığı belirlendi. Konser veren sanatçıların da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çağrılarak bilgilerine başvurulacağı belirtildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ayrıntıları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara Belediyesi’ne konser soruşturmasında yeni detaylar! Sanatçılar ifade verecek
Filistin davası milli davamızdır
"Filistin davası milli davamızdır"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı A Haber’de
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı A Haber'de
SDG terör örgütü mutabakata uymuyor
"SDG terör örgütü mutabakata uymuyor"
Dünyanın gözü bu zirvede
Dünyanın gözü bu zirvede
Fenomenler maliyenin radarında!
Fenomenler maliyenin radarında!
DEM Parti’de Terörsüz Türkiye toplantısı!
DEM Parti'de Terörsüz Türkiye toplantısı!
Konser soruşturmasında sanatçılar ifade verecek
Konser soruşturmasında sanatçılar ifade verecek
A Haber spikeri Cansın Helvacı ağladı
A Haber spikeri Cansın Helvacı ağladı
CHP holding oldu Özel ise CEO
"CHP holding oldu Özel ise CEO"
Macron ile görüşme! İşte o renkli anlar…
Macron ile görüşme! İşte o renkli anlar…
BM merkezi ile Türkevi arasında mekik dokudu!
BM merkezi ile Türkevi arasında mekik dokudu!
Meloni Şara’ya öyle bir baktı ki… Çarpıcı detaylar A Haber’de!
Meloni Şara’ya öyle bir baktı ki… Çarpıcı detaylar A Haber’de!
Daha Fazla Video Göster