ANALİZ - Ortadoğu'daki kaosun perde arkasında ne var? 11 Eylül saldırısı sonrası neler değişti?

Osmanlı'nın yıkılışının ardından Ortadoğu bir daha huzur bulmadı. Hep kan ve gözyaşı hakim oldu o kadim topraklarda... Kimi zaman etnik, kimi zaman dini çatışmalara sahne oldu. Kaybeden hep İslam alemi oldu. Suni gerilimler, çatışmalar ve savaşlarla Ortadoğu'nun tüm kaynakları Batı'ya akıtıldı. Yer altı ve yer üstü kaynakları sömürüldü. Bölgenin kaynaklarını sömüren Batı ülkeleri refah içinde yaşarken Ortadoğu sefalet, yokluk ve ölümle yaşadı. Ne politik, ne de ekonomik istikrar bir türlü sağlanamadı. Çünkü o istikrarın sağlanması Batı'nın çıkarlarına tersti... Başkan Erdoğan Müslümanları uyarımış ve "Dünyada bütün oyunlar halkı Müslüman olan ülkelerde oynanıyor. Bakıyorsunuz Allahu-ekber diyerek öldüren Müslüman... Aynı şekilde alllahu-ekber diyerek ölen de Müslüman... Böyle bir durum olabilir mi? Şu üç fitneye karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Üç fitne 1 mezhepçilik... Mezhepçilik fitnesi İslam dünyasının içinde bizi şimdi ciddi manada yaralıyor. Şia mezhep olmaktan çıkmış din gibi değerlendiriliyor. Aynı şekilde Sünnilik bazı yerlerde din gibi değerlendiriliyor. Samimi bir Müslüman Sünniliği zaten din gibi görmez ama inanıyorum ki samimi bir Şii Müslüman da Şiiliği bir din olarak görmez. Fakat bu çatışma niye? Bu çarpışma niye? Bizim bu mezheplerin üzerinde bir dinimiz var. İslam'dan başka bir şey tanımıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Peki Ortadoğu'daki kaosun perde arkasında ne var? 11 Eylül saldırısı sonrası neler değişti? Tüm bu soruların ve daha fazlasının yanıtı özel analiz haberimizde...