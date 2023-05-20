ANALİZ-PKK'nın kirli planı: özerklikle bölmek

Terör örgütü PKK, 39 yıl boyunca Türkiye’de kan ve gözyaşından beslendi. Çocuk ve gençler zihinlerine bölücü ihanet zehri akıtılarak ölüme sürüklendi. Ancak yurt içinde ve dışında verilen mücadele ile PKK tükenme noktasına geldi. Bu süreçte HDP’nin karanlık yüzü de tek tek deşifre oldu. İhanete ve teröre ise 14 Mayıstaki seçim umut olmuştu. Ancak PKK, seçim sonuçlarıyla birlikte hayal kırıklığı yaşadı. Peki dünden bugünde terörün lekesi nasıl siyasete uzandı?