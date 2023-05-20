20 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ-PKK'nın kirli planı: özerklikle bölmek

ANALİZ-PKK'nın kirli planı: özerklikle bölmek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2023 13:13
Terör örgütü PKK, 39 yıl boyunca Türkiye’de kan ve gözyaşından beslendi. Çocuk ve gençler zihinlerine bölücü ihanet zehri akıtılarak ölüme sürüklendi. Ancak yurt içinde ve dışında verilen mücadele ile PKK tükenme noktasına geldi. Bu süreçte HDP’nin karanlık yüzü de tek tek deşifre oldu. İhanete ve teröre ise 14 Mayıstaki seçim umut olmuştu. Ancak PKK, seçim sonuçlarıyla birlikte hayal kırıklığı yaşadı. Peki dünden bugünde terörün lekesi nasıl siyasete uzandı?
28 Mayıs’ta onlara gereken dersi vereceğiz
"28 Mayıs'ta onlara gereken dersi vereceğiz"
Talimat geldi teşkilat sahada
Talimat geldi teşkilat sahada
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi
Depremzedelere hakarete sert tepki!
Depremzedelere hakarete sert tepki!
CHP’den Erdoğan pankartlarına saldırı!
CHP'den Erdoğan pankartlarına saldırı!
PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!
PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!
28 Mayıs’ta bu densizlere cevabı verelim
"28 Mayıs'ta bu densizlere cevabı verelim"
Amsterdam Başkonsolosu A Haber’de
Amsterdam Başkonsolosu A Haber'de
Erdoğan’ı yeniden seçmek zorundayız
"Erdoğan'ı yeniden seçmek zorundayız"
Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz
"Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz"
Hesap şaştı! 39 vekil kaptırdı
Hesap şaştı! 39 vekil kaptırdı
Teröristin mezarında Kılıçdaoğlu’na oy istedi!
Teröristin mezarında Kılıçdaoğlu’na oy istedi!
Daha Fazla Video Göster