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ANALİZ - NATO nedir ne değildir? Neden ve nasıl kuruldu?

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Giriş: 12.07.2020 10:07
Güncelleme:12.07.2020 10:14
Türkiye Suriye’de, Doğu Akdeniz’de mücadele ediyor. Peki Türkiye terörle mücadelesinde üyesi olduğu NATO'dan yeterli desteği alıyor mu? NATO (North Atlantic Treaty Organization – Kuzey Atlantik Paktı) niye var? Türkiye için ne ifade ediyor? Bir ittifak mı yoksa tehdit mi? NATO neden ve nasıl kuruldu?  Detaylar analiz haberimizde…

Türkiye Suriye'de, Doğu Akdeniz'de mücadele ediyor. Peki Türkiye terörle mücadelesinde üyesi olduğu NATO'dan yeterli desteği alıyor mu? NATO (North Atlantic Treaty Organization – Kuzey Atlantik Paktı) niye var? Türkiye için ne ifade ediyor? Bir ittifak mı yoksa tehdit mi? NATO neden ve nasıl kuruldu? Detaylar analiz haberimizde…

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NATO nedir ne değildir?
NATO nedir ne değildir?
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