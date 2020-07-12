ANALİZ - NATO nedir ne değildir? Neden ve nasıl kuruldu?

Türkiye Suriye’de, Doğu Akdeniz’de mücadele ediyor. Peki Türkiye terörle mücadelesinde üyesi olduğu NATO'dan yeterli desteği alıyor mu? NATO (North Atlantic Treaty Organization – Kuzey Atlantik Paktı) niye var? Türkiye için ne ifade ediyor? Bir ittifak mı yoksa tehdit mi? NATO neden ve nasıl kuruldu? Detaylar analiz haberimizde…

Türkiye Suriye'de, Doğu Akdeniz'de mücadele ediyor. Peki Türkiye terörle mücadelesinde üyesi olduğu NATO'dan yeterli desteği alıyor mu? NATO (North Atlantic Treaty Organization – Kuzey Atlantik Paktı) niye var? Türkiye için ne ifade ediyor? Bir ittifak mı yoksa tehdit mi? NATO neden ve nasıl kuruldu? Detaylar analiz haberimizde…