ANALİZ - Diplomasi satrancında lider ülke Türkiye! Güçlü lider güçlü diplomasi ve güçlü ülke

Türkiye özellikle son 20 yılda küresel birçok sorunla karşı karşıya kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde krizler karşısında yaptığı hamlelerle oyun kurucu ülke pozisyona geçti. Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e her olayda kilit rol oynadı. Zaman zaman bölgesel konularda, zaman zaman mazlumların umudu olmak için devreye girdi. Güvenliğini tehdit eden konularda askeri operasyonlardan da vazgeçmeyen Türkiye, ilk olarak her zaman diplomasi yolunu seçti. Başkan Erdoğan öncülüğünde birçok diplomatik zafere imza atan Türkiye bu kez de dünyayı kasıp kavuran Rusya - Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasinin merkezi oldu. İşte Türkiye'nin küresel olaylarda nasıl dünyanın merkezi haline geldiğini gösteren analiz haberimiz...

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