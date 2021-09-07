ANALİZ - Arşivlerdeki eski Türkiye! Bitmeyen kuyruklar...

Türkiye'de koalisyon denince akla kaos, kriz ve istikrarsızlık geliyor. 60'lar, 70'ler ve 12 Eylül darbesi ile iyice ezilen yokluğa mahkum olan bir halk. Arşivi halka açan TRT o günleri bir kez daha hatırlattı. İşte en temel ihtiyaçların bile karşılamadığı o günlerden bir kaç kesit