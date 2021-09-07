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ANALİZ - Arşivlerdeki eski Türkiye! Bitmeyen kuyruklar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.09.2021 16:59
Güncelleme:07.09.2021 16:59
Türkiye'de koalisyon denince akla kaos, kriz ve istikrarsızlık geliyor. 60'lar, 70'ler ve 12 Eylül darbesi ile iyice ezilen yokluğa mahkum olan bir halk. Arşivi halka açan TRT o günleri bir kez daha hatırlattı. İşte en temel ihtiyaçların bile karşılamadığı o günlerden bir kaç kesit
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