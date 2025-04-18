18 Nisan 2025, Cuma
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Altında rekor üstüne rekor! Gram altın 4 bin 700 TL’yi görür mü?
ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşlarından sonra yükselişe geçen altın faizlerdeki korumacılık politikasıyla beraber rekorlar tazeliyor. Gram altın 4 bin 200 TL’ye kadar geldi ve sonra geri çekilmeler oldu. Altında seyir ne yönde olur? Gram altın 4 bin 700 TL’yi görür mü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.