Altında rekor üstüne rekor! Gram altın 4 bin 700 TL’yi görür mü?

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşlarından sonra yükselişe geçen altın faizlerdeki korumacılık politikasıyla beraber rekorlar tazeliyor. Gram altın 4 bin 200 TL’ye kadar geldi ve sonra geri çekilmeler oldu. Altında seyir ne yönde olur? Gram altın 4 bin 700 TL’yi görür mü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.

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