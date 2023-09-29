29 Eylül 2023, Cuma
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Altın Portakal Film Festivali iptal edildi!
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebi ile 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum" dedi.
FESTİVAL İPTAL EDİLDİ
FESTİVAL İPTAL EDİLDİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı açıklamada festivalin iptal edildiğini açıkladı.