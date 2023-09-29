Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebi ile 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum" dedi.

FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı açıklamada festivalin iptal edildiğini açıkladı.