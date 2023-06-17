17 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Altın Orda Hanlığı 1242 yılında kuruldu! Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan hakimiyet

Altın Orda Hanlığı 1242 yılında kuruldu! Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan hakimiyet

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2023 12:10
Tarihteki Türk - İslam devletlerinden biri olan "Altın Orda Hanlığı" ile ilgili hazırladığı çalışmayı ekranlara getirdi A Haber. Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından 1242 yılında kurulan Altın Orda Hanlığı’nın tarihteki yeri ve önemi…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan hakimiyet
Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan hakimiyet
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan restleşme
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan restleşme
Ataklı yine bildiğiniz gibi! Togg hedefte...
Ataklı yine bildiğiniz gibi! Togg hedefte...
MİT’ten nokta operasyon! Kırmızı listeye çizik
MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı listeye çizik
Türkiye’nin denge siyaseti takdir topladı!
Türkiye’nin denge siyaseti takdir topladı!
Putin Türkiye’ye ziyaret!
Putin Türkiye’ye ziyaret!
İsveç’e NATO resti!
İsveç'e NATO resti!
FETÖ’ye para kaynağına darbe!
FETÖ'ye para kaynağına darbe!
Cumhurbaşkanlığından Özcan’a heykel yanıtı
Cumhurbaşkanlığından Özcan'a heykel yanıtı
Nüfus müdürlükleri YKS için açık!
Nüfus müdürlükleri YKS için açık!
Türkiye elektronik seçim sistemine geçiyor!
Türkiye elektronik seçim sistemine geçiyor!
Fransa’nın Kıbrıs oyunları! Ada’da ne oluyor?
Fransa'nın Kıbrıs oyunları! Ada'da ne oluyor?
Daha Fazla Video Göster