Altın Orda Hanlığı 1242 yılında kuruldu! Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan hakimiyet

Tarihteki Türk - İslam devletlerinden biri olan "Altın Orda Hanlığı" ile ilgili hazırladığı çalışmayı ekranlara getirdi A Haber. Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından 1242 yılında kurulan Altın Orda Hanlığı’nın tarihteki yeri ve önemi…

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