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Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın 1997 liraya çıkarak tarihi zirve seviyesini gördü

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 16:49
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Güne rekorla başlayan gram altın 1997 liraya çıkarak tarihi zirve seviyesini gördü. Peki altındaki bu rekor artışı ne kadar daha sürecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.
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