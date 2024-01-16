16 Ocak 2024, Salı
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Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın 1997 liraya çıkarak tarihi zirve seviyesini gördü
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Güne rekorla başlayan gram altın 1997 liraya çıkarak tarihi zirve seviyesini gördü. Peki altındaki bu rekor artışı ne kadar daha sürecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.