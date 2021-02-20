20 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Almanya’da hızla büyüyen tehlike: Irkçılık! Terör saldırısı nasıl gerçekleşti?

Almanya’da hızla büyüyen tehlike: Irkçılık! Terör saldırısı nasıl gerçekleşti?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2021 10:05
Güncelleme:20.02.2021 10:13
Bundan tam 1 yıl önce, Almanya bir kez daha ırkçı bir saldırıyla sarsıldı. Özellikle Türklerin ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Hanau kentinde gerçekleşen saldırıda, 4'ü Türk, 9 kişi hayatını kaybetti. Peki saldırı nasıl gerçekleşti? Arkasında kim vardı? Aradan geçen bir yılda acılı aileler neler yaşadı?

Irkçı saldırgan Tobias R., Hanau'daki iki farklı nargile kafeye saldırı düzenledi. İlk nargile kafede dört kişiyi, ikinci kafede ise beş kişiyi öldürdü. Biri ağır, 6 kişiyi yaraladı.

Polis özel timleri daha sonra bir eve düzenledikleri baskında hem saldırganı hem de annesini ölü bulacaktı. Saldırgan Tobias R., annesini öldürdükten sonra kendi hayatına da son vermişti.

Geriye yine cevapsız sorular kalmıştı. Çok geçmeden ortaya çıkan gerçekler, Alman basınının da söylemlerinde geri adım atmasına sebep oldu. Hanau saldırganı Tobias R., çektiği videolar ve kendisine ait internet sitesinde yayınladığı makalelerde açıkça ırkçı düşüncelerini paylaşıyordu.

Buna rağmen alman güvenlik makamlarının dikkatini çekmemişti. İnternet üzerinden satın aldığı iki silah dahi polisin takibine takılmamıştı.

Saldırıda hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün annesi emiş gürbüz, "Almanya'nın bize can borcu var" diyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bize can borcu var
"Bize can borcu var"
Utanmazlar! Osmanlı mezarları talan edildi
Utanmazlar! Osmanlı mezarları talan edildi
Şehidin eşinden 'yardım' açıklaması
Şehidin eşinden 'yardım' açıklaması
PKK’nın kozmik odasına girildi!
PKK’nın kozmik odasına girildi!
Terör örgütü tarafından Hakkari'ye roket atıldı
Terör örgütü tarafından Hakkari'ye roket atıldı
Hayatı boyunca sürekli öğretti
"Hayatı boyunca sürekli öğretti"
Muhammed Emin Saraç kimdir?
Muhammed Emin Saraç kimdir?
Başkan Erdoğan'dan Emin Saraç için taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Emin Saraç için taziye mesajı
Harekatla 300 teröristin Türkiye ile bağlantısı kesildi
"Harekatla 300 teröristin Türkiye ile bağlantısı kesildi"
13 şehidimizin katili kim?
13 şehidimizin katili kim?
Muhalefet terör örgütü ile aynı dilde buluştu
Muhalefet terör örgütü ile aynı dilde buluştu
Çiftçilere bir müjde daha!
Çiftçilere bir müjde daha!
Daha Fazla Video Göster