Almanya’da hızla büyüyen tehlike: Irkçılık! Terör saldırısı nasıl gerçekleşti?

Bundan tam 1 yıl önce, Almanya bir kez daha ırkçı bir saldırıyla sarsıldı. Özellikle Türklerin ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Hanau kentinde gerçekleşen saldırıda, 4'ü Türk, 9 kişi hayatını kaybetti. Peki saldırı nasıl gerçekleşti? Arkasında kim vardı? Aradan geçen bir yılda acılı aileler neler yaşadı?

Irkçı saldırgan Tobias R., Hanau'daki iki farklı nargile kafeye saldırı düzenledi. İlk nargile kafede dört kişiyi, ikinci kafede ise beş kişiyi öldürdü. Biri ağır, 6 kişiyi yaraladı.

Polis özel timleri daha sonra bir eve düzenledikleri baskında hem saldırganı hem de annesini ölü bulacaktı. Saldırgan Tobias R., annesini öldürdükten sonra kendi hayatına da son vermişti.

Geriye yine cevapsız sorular kalmıştı. Çok geçmeden ortaya çıkan gerçekler, Alman basınının da söylemlerinde geri adım atmasına sebep oldu. Hanau saldırganı Tobias R., çektiği videolar ve kendisine ait internet sitesinde yayınladığı makalelerde açıkça ırkçı düşüncelerini paylaşıyordu.

Buna rağmen alman güvenlik makamlarının dikkatini çekmemişti. İnternet üzerinden satın aldığı iki silah dahi polisin takibine takılmamıştı.

Saldırıda hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün annesi emiş gürbüz, "Almanya'nın bize can borcu var" diyor.