Ali Babacan'ın ihanetinde yeni perde! 17 Nisan referandumu öncesi Beypazarı ziyaretinde neler yaşandı? Hikmet Genç A Haber'de açıkladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2018'deki referandumda AK Parti aleyhine çalışmasının bir geçmişi olduğunu ifade etti. Genç, Babacan'ın 2017 yılında Beypazarı'nda yapılan bir toplantıda neler söylediğini belgeleriyle açıkladı. Genç ayrıca Babacan hakkında "Hayatımda bu kadar omurgasız bir siyasetçi görmedim" yorumunda bulundu.