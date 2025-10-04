Aktivist Tommy İslam’la şereflendi! Tommy’nin hikayesini Bekir Develi anlattı: Allah beni kabul eder mi?

04 Ekim 2025, Cumartesi

Giriş: 04.10.2025 19:38
Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk olmak üzere 137 kişinin bulunduğu Türk Hava Yolları(THY)'na ait uçak İstanbul'a indi. Filoda yer alan Bekir Develi ise İsrail'de cezaevinde yaşadığı bir sabah namazı hikayesini anlattı. Develi, Tommy'nin Müslüman olduğunu İslam'la şereflendiğini belirterek, "Müslüman olabilir miyim, Allah beni kabul eder mi?" dedi. O anları dinleyen Başkan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, duygu dolu anlar yaşadı.
