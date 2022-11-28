28 Kasım 2022, Pazartesi
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Akran zorbalığı artık disiplin suçu! Akran zorbalığı ile mücadele nasıl olmalı?
Okullarda akran zorbalığı dikkat çekici boyutlara ulaştı. Önüne geçmek için de akran zorbalığına disiplin suçu getirildi. Peki yönetmelik değişikliği neler getirecek? Akran zorbalığı ile mücadele nasıl olmalı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan psikolog Serkan Elçi değerlendirdi.