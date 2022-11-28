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Akran zorbalığı artık disiplin suçu! Akran zorbalığı ile mücadele nasıl olmalı?

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 15:59
Okullarda akran zorbalığı dikkat çekici boyutlara ulaştı. Önüne geçmek için de akran zorbalığına disiplin suçu getirildi. Peki yönetmelik değişikliği neler getirecek? Akran zorbalığı ile mücadele nasıl olmalı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan psikolog Serkan Elçi değerlendirdi.
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Akran zorbalığı artık disiplin suçu!
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