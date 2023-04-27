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Akkuyu Santralinde tarihi gün

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2023 15:46
Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santraline ilk nükleer yakıt getirme töreni yapılacak. Ayrıntıları Gülnar ilçesinden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Akkuyu Santralinde tarihi gün
Akkuyu Santralinde tarihi gün
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