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Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23! Tatbikata kara, deniz ve hava unsurları katılıyor

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 09:05
Türkiye ile KKTC arasında "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" gerçekleşiyor. Tatbikata deniz, hava ve kara unsurları katılıyor. Tatbikata ait detayları ekibimizden Rıza Açıkgöz aktardı.
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Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23!
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