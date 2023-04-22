AK Parti’ye silahlı saldırı

Adana Çukurova'nın ardından bu sefer ki adres İstanbul Bahçelievler'di. Kocasinan seçim irtibat bürosu iki kişinin silahlı salırısına uğradı. Hande Bayraktar o noktadan son gelişmeleri aktardı.

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