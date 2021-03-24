AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi’nde Başkan Erdoğan’ın konuşması öncesi yayınlanan büyük beğeni topladı

AK Parti, bugün 7. Olağan Büyük Kongresi’ni yapıyor. Kongrede ‘2023’e hazırlık’ olarak ilan edilen yeni dönemin kadroları belirlenecek. Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongrede önemli değişimlere imza atılması bekleniyor. Başkan Erdoğan kongrede yapacağı konuşma için geçen hafta “2023’ün manifestosu olacak” demişti. Milyonların heyecanla beklediği konuşma öncesi salonda izletilen video büyük beğeni topladı. Videonun bitiminde salonda alkış tufanı koptu.