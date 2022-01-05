05 Ocak 2022, Çarşamba
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AK Partili Özkan’dan CHP’li Özgür Özel’e tepki: Din, ezan ve Kur’an düşmanlığı yapıyor
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çocuklar için açılan Kur’an kurslarını Orta Çağ zihniyeti olarak nitelendirmesine tepkiler dinmiyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'nin din ve Kur'an düşmanlığı yaptığını söyledi, "Bu milletin değerleriyle alıp veremediğiniz nedir?" diye sordu.