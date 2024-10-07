07 Ekim 2024, Pazartesi
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AK Partili Hüseyin Yayman Beyoğlu'nda vatandaşlarla sohbet etti
AK Parti’nin “Türkiye Buluşmaları” kapsamında Beyoğlu'nda barlar ve kafelerin bulunduğu arka sokakları gezen TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, vatandaşlarla sohbet etti. Yayman, vatandaşlarla renkli diyalogların yaşandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. .