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AK Partili Hüseyin Yayman Beyoğlu'nda vatandaşlarla sohbet etti

AK Partili Hüseyin Yayman Beyoğlu'nda vatandaşlarla sohbet etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 20:52
AK Parti’nin “Türkiye Buluşmaları” kapsamında Beyoğlu'nda barlar ve kafelerin bulunduğu arka sokakları gezen TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, vatandaşlarla sohbet etti. Yayman, vatandaşlarla renkli diyalogların yaşandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. .
AK Partili Yayman vatandaşlarla sohbet etti
AK Partili Yayman vatandaşlarla sohbet etti
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