12 Haziran 2023, Pazartesi
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AK Partili Hakan Han Özcan’dan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a: 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bugün Ankara'da başlayan ve kenti etkisi altına alan sağanak yağış ardından Başkant'te ortaya çıkan skandal tablo nedeniyle CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ı topa tutu. "25 yılı diline dolayanlar 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi" diyen Özcan, "1 aydır dilimizde tüy bitti, Mansur Yavaş beceriksizliğiyle tüy dikti." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Özcan, Ankara'daki çile dolu anları anlatan ve gerçekleri gözler önüne seren bir video paylaştı.
AK PARTİ'DEN CHP'Lİ BAŞKAN YAVAŞ'A SERT TEPKİ
Ankara'da vatandaşların ağır bedeller ödediği ve maddi kayıplar yaşadığı içler acısı tablo sonrası AK Parti'den sert tepki geldi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bugün Ankara'da başlayan ve kenti etkisi altına alan sağanak yağış ardından Başkent'te ortaya çıkan skandal nedeniyle CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ı topa tutu.
"MANSUR YAVAŞ BECERİKSİZLİĞİYLE TÜY DİKTİ"
"25 yılı diline dolayanlar 25 gündür 25 mazgalı temizleyemedi" diyen Özcan, "1 aydır dilimizde tüy bitti, Mansur Yavaş beceriksizliğiyle tüy dikti." ifadelerine yer verdi.
Diğer yandan Özcan, Ankara'daki çile dolu anları anlatan ve gerçekleri gözler önüne seren bir video paylaştı.