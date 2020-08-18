AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MK YK ve MYK toplantıları sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sorulan bir soruya "AK Parti, kıyafeti, ideolojisi ne olursa olsun bütün kadınların kamusal alana çıkışını özgürleştirmiş ve kolaylaştırmış bir siyasi harekettir" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.