03 Aralık 2023, Pazar
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AK Parti'den "Anket" açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Belediye Başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını vurguladı. Şen, açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal detayları aktardı.