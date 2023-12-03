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AK Parti'den "Anket" açıklaması

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Giriş: 03.12.2023 18:33
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Belediye Başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını vurguladı. Şen, açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal detayları aktardı.
AK Parti’den Anket açıklaması
AK Parti'den "Anket" açıklaması
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