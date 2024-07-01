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AK Parti’de kritik kamp başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 09:22
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başladı. Yerel seçimler ve stratejilerin masada olacağı kampa bugün Başkan Erdoğan da katılacak.
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